كرونة نروجية إلى رينغيت ماليزي

تحويل NOK إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
٤٣٤٫٨٤ myr

1.00000 NOK = 0.43484 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:15 UTC
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NOK إلى MYR مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0656588.32051.436231.662870.964618.3576
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917451.1121921.1682
1USD0.93840.813802182.87951.347751.560430.905117.2267
1INR0.01132240.00981910.012065710.01626160.01882770.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / رينغيت ماليزي
1 NOK0.43484 MYR
5 NOK2.17419 MYR
10 NOK4.34838 MYR
20 NOK8.69676 MYR
50 NOK21.74190 MYR
100 NOK43.48380 MYR
250 NOK108.70950 MYR
500 NOK217.41900 MYR
1000 NOK434.83800 MYR
2000 NOK869.67600 MYR
5000 NOK2174.19000 MYR
10000 NOK4348.38000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / كروني نرويجي
1 MYR2.29971 NOK
5 MYR11.49855 NOK
10 MYR22.99710 NOK
20 MYR45.99420 NOK
50 MYR114.98550 NOK
100 MYR229.97100 NOK
250 MYR574.92750 NOK
500 MYR1149.85500 NOK
1000 MYR2299.71000 NOK
2000 MYR4599.42000 NOK
5000 MYR11498.55000 NOK
10000 MYR22997.10000 NOK