جنيه إسترليني إلى رينغيت ماليزي

تحويل GBP إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٥٬٧٨١٫٧٥ myr

1.00000 GBP = 5.78175 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:53 UTC
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GBP إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.433781.655230.9573518.2131
1GBP1.1580811.2316102.131.660571.917041.1086921.0939
1USD0.94040.811952182.9251.34831.556540.9002517.1272
1INR0.01134010.00979140.012059110.01625930.01877050.01085620.206538

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / رينغيت ماليزي
1 GBP5.78175 MYR
5 GBP28.90875 MYR
10 GBP57.81750 MYR
20 GBP115.63500 MYR
50 GBP289.08750 MYR
100 GBP578.17500 MYR
250 GBP1445.43750 MYR
500 GBP2890.87500 MYR
1000 GBP5781.75000 MYR
2000 GBP11563.50000 MYR
5000 GBP28908.75000 MYR
10000 GBP57817.50000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه استرليني
1 MYR0.17296 GBP
5 MYR0.86479 GBP
10 MYR1.72958 GBP
20 MYR3.45916 GBP
50 MYR8.64790 GBP
100 MYR17.29580 GBP
250 MYR43.23950 GBP
500 MYR86.47900 GBP
1000 MYR172.95800 GBP
2000 MYR345.91600 GBP
5000 MYR864.79000 GBP
10000 MYR1729.58000 GBP