100 رينغيت ماليزي إلى جنيه إسترليني

تحويل MYR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

100 myr
16.66 gbp

1.00000 MYR = 0.16657 GBP

Mid-market exchange rate at 22:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567051.0839589.80041.469241.660590.957718.452
1 GBP1.1672611.26525104.821.714981.938341.1178921.5382
1 USD0.92250.790358182.84551.355451.531980.8834517.0229
1 INR0.01113580.009540140.012070710.01636120.0184920.01066380.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه استرليني
1 MYR0.16657 GBP
5 MYR0.83283 GBP
10 MYR1.66566 GBP
20 MYR3.33132 GBP
50 MYR8.32830 GBP
100 MYR16.65660 GBP
250 MYR41.64150 GBP
500 MYR83.28300 GBP
1000 MYR166.56600 GBP
2000 MYR333.13200 GBP
5000 MYR832.83000 GBP
10000 MYR1665.66000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / رينغيت ماليزي
1 GBP6.00361 MYR
5 GBP30.01805 MYR
10 GBP60.03610 MYR
20 GBP120.07220 MYR
50 GBP300.18050 MYR
100 GBP600.36100 MYR
250 GBP1500.90250 MYR
500 GBP3001.80500 MYR
1000 GBP6003.61000 MYR
2000 GBP12007.22000 MYR
5000 GBP30018.05000 MYR
10000 GBP60036.10000 MYR