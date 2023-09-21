يورو إلى رينغيت ماليزي

تحويل EUR إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٤٬٩٩٤٫٨٧ myr

1.00000 EUR = 4.99487 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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EUR إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434131.655690.957918.2087
1GBP1.1578111.23155102.1261.660441.916961.1090721.082
1USD0.94010.811985182.9251.348251.556540.900317.1183
1INR0.01133690.00979180.012059110.01625870.01877050.01085680.206431

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / رينغيت ماليزي
1 EUR4.99487 MYR
5 EUR24.97435 MYR
10 EUR49.94870 MYR
20 EUR99.89740 MYR
50 EUR249.74350 MYR
100 EUR499.48700 MYR
250 EUR1248.71750 MYR
500 EUR2497.43500 MYR
1000 EUR4994.87000 MYR
2000 EUR9989.74000 MYR
5000 EUR24974.35000 MYR
10000 EUR49948.70000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / اليورو
1 MYR0.20020 EUR
5 MYR1.00103 EUR
10 MYR2.00205 EUR
20 MYR4.00410 EUR
50 MYR10.01025 EUR
100 MYR20.02050 EUR
250 MYR50.05125 EUR
500 MYR100.10250 EUR
1000 MYR200.20500 EUR
2000 MYR400.41000 EUR
5000 MYR1001.02500 EUR
10000 MYR2002.05000 EUR