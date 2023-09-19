دولار هونغ كونغ إلى رينغيت ماليزي

تحويل HKD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
599.87 myr

1.00000 HKD = 0.59987 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:29 UTC
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HKD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065388.56011.437521.661680.9641518.3077
1GBP1.1528711.228102.0861.657061.915461.1115421.1038
1USD0.93870.814332183.13161.34941.559820.9051517.1855
1INR0.01129180.00979570.012029110.01623210.01876330.01088820.206726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / رينغيت ماليزي
100 HKD59.98670 MYR
200 HKD119.97340 MYR
300 HKD179.96010 MYR
500 HKD299.93350 MYR
1000 HKD599.86700 MYR
2000 HKD1199.73400 MYR
2500 HKD1499.66750 MYR
3000 HKD1799.60100 MYR
4000 HKD2399.46800 MYR
5000 HKD2999.33500 MYR
10000 HKD5998.67000 MYR
20000 HKD11997.34000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار هونغ كونغ
1 MYR1.66704 HKD
5 MYR8.33520 HKD
10 MYR16.67040 HKD
20 MYR33.34080 HKD
50 MYR83.35200 HKD
100 MYR166.70400 HKD
250 MYR416.76000 HKD
500 MYR833.52000 HKD
1000 MYR1667.04000 HKD
2000 MYR3334.08000 HKD
5000 MYR8335.20000 HKD
10000 MYR16670.40000 HKD