200 دولار هونغ كونغ إلى رينغيت ماليزي

تحويل HKD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

200 hkd
122.10 myr

1.00000 HKD = 0.61049 MYR

Mid-market exchange rate at 06:55
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.198150.7894221.344551.525440.92381.3510582.8745
1 CNY0.13892510.109670.1867910.2119210.1283430.18769411.5133
1 GBP1.266759.1182611.703211.932351.170191.71144104.981
1 SGD0.7437435.353580.58712711.134530.6870921.0048361.6374

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / رينغيت ماليزي
100 HKD61.04860 MYR
200 HKD122.09720 MYR
300 HKD183.14580 MYR
500 HKD305.24300 MYR
1000 HKD610.48600 MYR
2000 HKD1220.97200 MYR
2500 HKD1526.21500 MYR
3000 HKD1831.45800 MYR
4000 HKD2441.94400 MYR
5000 HKD3052.43000 MYR
10000 HKD6104.86000 MYR
20000 HKD12209.72000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار هونغ كونغ
1 MYR1.63804 HKD
5 MYR8.19020 HKD
10 MYR16.38040 HKD
20 MYR32.76080 HKD
50 MYR81.90200 HKD
100 MYR163.80400 HKD
250 MYR409.51000 HKD
500 MYR819.02000 HKD
1000 MYR1638.04000 HKD
2000 MYR3276.08000 HKD
5000 MYR8190.20000 HKD
10000 MYR16380.40000 HKD