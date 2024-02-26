100 دولار هونغ كونغ إلى رينغيت ماليزي

تحويل HKD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

100 hkd
61.05 myr

1.00000 HKD = 0.61048 MYR

Mid-market exchange rate at 06:54
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.198050.7894221.344551.525440.92381.3510582.8731
1 CNY0.13892710.1096720.1867940.2119240.1283450.18769711.5133
1 GBP1.266759.1181311.703211.932351.170191.71144104.979
1 SGD0.7437435.35350.58712711.134530.6870921.0048361.6363

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / رينغيت ماليزي
100 HKD61.04820 MYR
200 HKD122.09640 MYR
300 HKD183.14460 MYR
500 HKD305.24100 MYR
1000 HKD610.48200 MYR
2000 HKD1220.96400 MYR
2500 HKD1526.20500 MYR
3000 HKD1831.44600 MYR
4000 HKD2441.92800 MYR
5000 HKD3052.41000 MYR
10000 HKD6104.82000 MYR
20000 HKD12209.64000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار هونغ كونغ
1 MYR1.63805 HKD
5 MYR8.19025 HKD
10 MYR16.38050 HKD
20 MYR32.76100 HKD
50 MYR81.90250 HKD
100 MYR163.80500 HKD
250 MYR409.51250 HKD
500 MYR819.02500 HKD
1000 MYR1638.05000 HKD
2000 MYR3276.10000 HKD
5000 MYR8190.25000 HKD
10000 MYR16380.50000 HKD