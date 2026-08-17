الجمهورية التشيكية كوروناس إلى رينغيت ماليزي

حوّل CZK إلى MYR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 0.1944 MYR
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى MYR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى MYR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى MYR اليوم

CZKMYR
1 CZK0.19 MYR
5 CZK0.97 MYR
10 CZK1.94 MYR
20 CZK3.89 MYR
50 CZK9.72 MYR
100 CZK19.44 MYR
250 CZK48.59 MYR
500 CZK97.18 MYR
1000 CZK194.37 MYR
2000 CZK388.74 MYR
5000 CZK971.84 MYR
10000 CZK1,943.69 MYR
MYRCZK
1 MYR5.14 CZK
5 MYR25.72 CZK
10 MYR51.45 CZK
20 MYR102.90 CZK
50 MYR257.24 CZK
100 MYR514.49 CZK
250 MYR1,286.22 CZK
500 MYR2,572.43 CZK
1000 MYR5,144.86 CZK
2000 MYR10,289.72 CZK
5000 MYR25,724.30 CZK
10000 MYR51,448.60 CZK

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