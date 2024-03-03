ألف رينغيت ماليزي إلى كرونة نروجية

تحويل MYR إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 myr
2,216.83 nok

1.00000 MYR = 2.21683 NOK

Mid-market exchange rate at 23:30
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565251.0843589.83751.469731.66120.95775518.4475
1 GBP1.1675111.266104.8871.715941.939491.1181921.5378
1 USD0.922250.789889182.84921.35541.531980.8832517.0125
1 INR0.01113120.009534060.012070110.01635980.01849120.01066090.205343

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / كروني نرويجي
1 MYR2.21683 NOK
5 MYR11.08415 NOK
10 MYR22.16830 NOK
20 MYR44.33660 NOK
50 MYR110.84150 NOK
100 MYR221.68300 NOK
250 MYR554.20750 NOK
500 MYR1108.41500 NOK
1000 MYR2216.83000 NOK
2000 MYR4433.66000 NOK
5000 MYR11084.15000 NOK
10000 MYR22168.30000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / رينغيت ماليزي
1 NOK0.45110 MYR
5 NOK2.25548 MYR
10 NOK4.51095 MYR
20 NOK9.02190 MYR
50 NOK22.55475 MYR
100 NOK45.10950 MYR
250 NOK112.77375 MYR
500 NOK225.54750 MYR
1000 NOK451.09500 MYR
2000 NOK902.19000 MYR
5000 NOK2255.47500 MYR
10000 NOK4510.95000 MYR