1 رينغيت ماليزي إلى ليرة تركية

تحويل MYR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1 myr
6.62 try

1.00000 MYR = 6.61618 TRY

Mid-market exchange rate at 00:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856371.0842589.82791.469541.660920.9578418.4452
1 GBP1.1677211.2661104.8941.716011.939491.1184921.5388
1 USD0.92230.789827182.8481.355351.531860.8834517.0119
1 INR0.01113240.009533450.012070310.01635950.018490.01066350.205339

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / ليرة تركية
1 MYR6.61618 TRY
5 MYR33.08090 TRY
10 MYR66.16180 TRY
20 MYR132.32360 TRY
50 MYR330.80900 TRY
100 MYR661.61800 TRY
250 MYR1654.04500 TRY
500 MYR3308.09000 TRY
1000 MYR6616.18000 TRY
2000 MYR13232.36000 TRY
5000 MYR33080.90000 TRY
10000 MYR66161.80000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / رينغيت ماليزي
1 TRY0.15115 MYR
5 TRY0.75572 MYR
10 TRY1.51145 MYR
20 TRY3.02290 MYR
50 TRY7.55725 MYR
100 TRY15.11450 MYR
250 TRY37.78625 MYR
500 TRY75.57250 MYR
1000 TRY151.14500 MYR
2000 TRY302.29000 MYR
5000 TRY755.72500 MYR
10000 TRY1511.45000 MYR