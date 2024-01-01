индонезийская рупия (IDR): таблица фактов

Официальная валюта Индонезии, известная как рупия (символ — Rp, код валюты — IDR), выпускается Банком Индонезии и находится под его управлением. Название происходит от санскритского термина, обозначающего серебро, — "rupyakam" (रूप्यकम्). Кроме того, индонезийцы иногда в разговорной речи называют монеты рупии "perak", что в переводе с индонезийского означает "серебро". Рупия подразделяется на 100 центов (индон.: сен), но из-за значительной инфляции монеты и банкноты, номинированные в центах, перестали использоваться.

Индонезийская рупия была введена в 1946 году индонезийскими националистами, стремящимися к независимости, на замену версии гульдена Нидерландской Индии, которая была введена в обращение во время японской оккупации во Второй мировой войне. На начальных этапах рупия использовалась наряду с другими валютами, включая новую версию гульдена, введенную голландцами. Ранее острова Риау и индонезийская часть Новой Гвинеи (Ириан Барат) имели свои отдельные версии рупии, но они были интегрированы в национальную рупию в 1964 и 1971 годах соответственно (под названием рупии Риау и рупии Западного Ириана).