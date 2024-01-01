Индонезийская рупия (IDR)
Рупия — это официальная валюта Индонезии. Код валюты — IDR; символ — Rp. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и рупия является необеспеченной валютой. На большинстве банкнот изображены индонезийские лидеры, включая двух султанов. Банкноты обычно печатаются в синем или красном цвете.
Название валюты
Индонезийская рупия
Символ валюты
Rp
Обменный курс для IDR
|USD
|INR
|EUR
|SGD
|AUD
|CAD
|GBP
|HKD
|Из IDR
|0.00006
|0.00518
|0.00006
|0.00008
|0.00009
|0.00008
|0.00005
|0.00048
|В IDR
|16156.50000
|193.19300
|17647.70000
|12044.10000
|10880.60000
|11809.00000
|20970.30000
|2069.06000
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|Название
|индонезийская рупия (IDR)
|Символ
|Rp
|Разменная единица
|Сен (больше не используется в обращении)
|Символ разменной единицы
|–
|Часто исп. банкноты
|Rp 1,000, Rp 5,000, Rp 10,000, Rp 20,000
|Часто исп. монеты
|Rp 100, Rp 200, Rp 500
|Центральный банк
|Банк Индонезии
|Где используется
|Индонезия
индонезийская рупия (IDR): таблица фактов
Официальная валюта Индонезии, известная как рупия (символ — Rp, код валюты — IDR), выпускается Банком Индонезии и находится под его управлением. Название происходит от санскритского термина, обозначающего серебро, — "rupyakam" (रूप्यकम्). Кроме того, индонезийцы иногда в разговорной речи называют монеты рупии "perak", что в переводе с индонезийского означает "серебро". Рупия подразделяется на 100 центов (индон.: сен), но из-за значительной инфляции монеты и банкноты, номинированные в центах, перестали использоваться.
Индонезийская рупия была введена в 1946 году индонезийскими националистами, стремящимися к независимости, на замену версии гульдена Нидерландской Индии, которая была введена в обращение во время японской оккупации во Второй мировой войне. На начальных этапах рупия использовалась наряду с другими валютами, включая новую версию гульдена, введенную голландцами. Ранее острова Риау и индонезийская часть Новой Гвинеи (Ириан Барат) имели свои отдельные версии рупии, но они были интегрированы в национальную рупию в 1964 и 1971 годах соответственно (под названием рупии Риау и рупии Западного Ириана).
Предложение по деноминации
Инициатива по деноминации рупии еще не прошла формального законодательного рассмотрения. С 2010 года Банк Индонезии, денежно-кредитное управление Индонезии, последовательно выступает за удаление последних трех нулей валюты, утверждая, что такое изменение не повлияет на ее стоимость и упростит транзакции. В 2015 году правительство представило в Совет народных представителей законопроект о деноминации рупии, но он до сих пор он был рассматрен. В 2017 году, управляющий Банка Индонезии Агус Мартоварджо подтвердил эту позицию еще раз, отметив, что если процесс деноминации начнется немедленно, он может быть завершен к 2024 или 2025 году.
Существующее законное платежное средство
На данный момент рупия включает в себя монеты номиналом от 50 до 1000 рупий (хотя монеты номиналом 1 рупия остаются официально признанными законным платежным средством, они фактически считаются бесполезными и не встречаются в обращении), а также банкноты номиналом от 1000 до 100 000 рупий. По состоянию на 3 мая 2023 года, при курсе 15 107,5 рупий за 1 доллар США, крупнейшая купюра индонезийской банкноты имела приблизительную стоимость 6,62 доллара США.