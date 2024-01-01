Индонезийская рупия (IDR)

Рупия — это официальная валюта Индонезии. Код валюты — IDR; символ — Rp. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и рупия является необеспеченной валютой. На большинстве банкнот изображены индонезийские лидеры, включая двух султанов. Банкноты обычно печатаются в синем или красном цвете.

Название валюты

Индонезийская рупия

Rp

Обменный курс для IDR

 USD INR EUR SGD AUD CAD GBP HKD
Из IDR0.00006 0.00518 0.00006 0.00008 0.00009 0.00008 0.00005 0.00048
В IDR16156.50000 193.19300 17647.70000 12044.10000 10880.60000 11809.00000 20970.30000 2069.06000

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют
Названиеиндонезийская рупия (IDR)
СимволRp
Разменная единицаСен (больше не используется в обращении)
Символ разменной единицы
Часто исп. банкнотыRp 1,000, Rp 5,000, Rp 10,000, Rp 20,000
Часто исп. монетыRp 100, Rp 200, Rp 500
Центральный банк Банк Индонезии
Где используетсяИндонезия

индонезийская рупия (IDR): таблица фактов

Официальная валюта Индонезии, известная как рупия (символ — Rp, код валюты — IDR), выпускается Банком Индонезии и находится под его управлением. Название происходит от санскритского термина, обозначающего серебро, — "rupyakam" (रूप्यकम्). Кроме того, индонезийцы иногда в разговорной речи называют монеты рупии "perak", что в переводе с индонезийского означает "серебро". Рупия подразделяется на 100 центов (индон.: сен), но из-за значительной инфляции монеты и банкноты, номинированные в центах, перестали использоваться.

Индонезийская рупия была введена в 1946 году индонезийскими националистами, стремящимися к независимости, на замену версии гульдена Нидерландской Индии, которая была введена в обращение во время японской оккупации во Второй мировой войне. На начальных этапах рупия использовалась наряду с другими валютами, включая новую версию гульдена, введенную голландцами. Ранее острова Риау и индонезийская часть Новой Гвинеи (Ириан Барат) имели свои отдельные версии рупии, но они были интегрированы в национальную рупию в 1964 и 1971 годах соответственно (под названием рупии Риау и рупии Западного Ириана).

Предложение по деноминации

Инициатива по деноминации рупии еще не прошла формального законодательного рассмотрения. С 2010 года Банк Индонезии, денежно-кредитное управление Индонезии, последовательно выступает за удаление последних трех нулей валюты, утверждая, что такое изменение не повлияет на ее стоимость и упростит транзакции. В 2015 году правительство представило в Совет народных представителей законопроект о деноминации рупии, но он до сих пор он был рассматрен. В 2017 году, управляющий Банка Индонезии Агус Мартоварджо подтвердил эту позицию еще раз, отметив, что если процесс деноминации начнется немедленно, он может быть завершен к 2024 или 2025 году.

Существующее законное платежное средство

На данный момент рупия включает в себя монеты номиналом от 50 до 1000 рупий (хотя монеты номиналом 1 рупия остаются официально признанными законным платежным средством, они фактически считаются бесполезными и не встречаются в обращении), а также банкноты номиналом от 1000 до 100 000 рупий. По состоянию на 3 мая 2023 года, при курсе 15 107,5 рупий за 1 доллар США, крупнейшая купюра индонезийской банкноты имела приблизительную стоимость 6,62 доллара США.

Все обменные курсы для переводов из индонезийских рупий