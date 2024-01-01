Индонезийские рупии в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте IDR в BTN по реальному обменному курсу

1 000 000 idr
5 167,79 btn

Rp1,000 IDR = Nu.0,005168 BTN

Среднерыночный курс в 10:27
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IDR в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00520,0052
Низкий0,00510,0051
В среднем0,00510,0051
Изменить1.42%0.76%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к BTN

За последние 30 дней максимальный курс IDR к BTN составил 0,0052, а минимальный — 0,0051. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0051. Изменение курса IDR к BTN в процентном соотношении составило 1.42.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к BTN составил 0,0052, а минимальный — 0,0051. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0051. Изменение курса IDR к BTN в процентном соотношении составило 0.76.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6630,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,06311,4641,6261,4930,8438,5
1 SGD0,74462,2050,68311,1111,020,5765,806

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Бутанский нгултрум
1 IDR0,00517 BTN
5 IDR0,02584 BTN
10 IDR0,05168 BTN
20 IDR0,10336 BTN
50 IDR0,25839 BTN
100 IDR0,51678 BTN
250 IDR1,29195 BTN
500 IDR2,58390 BTN
1000 IDR5,16779 BTN
2000 IDR10,33558 BTN
5000 IDR25,83895 BTN
10000 IDR51,67790 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Индонезийская рупия
1 BTN193,50600 IDR
5 BTN967,53000 IDR
10 BTN1 935,06000 IDR
20 BTN3 870,12000 IDR
50 BTN9 675,30000 IDR
100 BTN19 350,60000 IDR
250 BTN48 376,50000 IDR
500 BTN96 753,00000 IDR
1000 BTN193 506,00000 IDR
2000 BTN387 012,00000 IDR
5000 BTN967 530,00000 IDR
10000 BTN1 935 060,00000 IDR