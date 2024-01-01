Чешские кроны в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте CZK в BTN по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = Nu.3,579 BTN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к BTN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BTN
1 CZK в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,63293,7502
Низкий3,57143,5714
В среднем3,60583,6653
Изменение-1.17%-1.30%
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Соотношение 1 CZK к BTN

За последние 30 дней максимальный курс CZK к BTN составил 3,6329, а минимальный — 3,5714. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,6058. Изменение курса CZK к BTN в процентном соотношении составило -1.17.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к BTN составил 3,7502, а минимальный — 3,5714. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,6653. Изменение курса CZK к BTN в процентном соотношении составило -1.30.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Бутанский нгултрум
1 CZK3,57935 BTN
5 CZK17,89675 BTN
10 CZK35,79350 BTN
20 CZK71,58700 BTN
50 CZK178,96750 BTN
100 CZK357,93500 BTN
250 CZK894,83750 BTN
500 CZK1 789,67500 BTN
1000 CZK3 579,35000 BTN
2000 CZK7 158,70000 BTN
5000 CZK17 896,75000 BTN
10000 CZK35 793,50000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Чешская крона
1 BTN0,27938 CZK
5 BTN1,39690 CZK
10 BTN2,79380 CZK
20 BTN5,58760 CZK
50 BTN13,96900 CZK
100 BTN27,93800 CZK
250 BTN69,84500 CZK
500 BTN139,69000 CZK
1000 BTN279,38000 CZK
2000 BTN558,76000 CZK
5000 BTN1 396,90000 CZK
10000 BTN2 793,80000 CZK