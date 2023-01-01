الجمهورية التشيكية كوروناس إلى نغولتروم بوتاني

تحويل CZK إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٣٦٬٢١٤٫٧٠ btn

1.00000 CZK = 3.62147 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 9:0 UTC
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CZK إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.581.438111.663150.966618.2178
1GBP1.1547311.23025102.2761.660471.920321.1161721.0347
1USD0.938550.812843183.13471.34971.560910.907217.0979
1INR0.01128920.009777420.012028710.01623510.01877570.01091240.205665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / نغولتروم بوتاني
1 CZK3.62147 BTN
5 CZK18.10735 BTN
10 CZK36.21470 BTN
20 CZK72.42940 BTN
50 CZK181.07350 BTN
100 CZK362.14700 BTN
250 CZK905.36750 BTN
500 CZK1810.73500 BTN
1000 CZK3621.47000 BTN
2000 CZK7242.94000 BTN
5000 CZK18107.35000 BTN
10000 CZK36214.70000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BTN0.27613 CZK
5 BTN1.38065 CZK
10 BTN2.76131 CZK
20 BTN5.52262 CZK
50 BTN13.80655 CZK
100 BTN27.61310 CZK
250 BTN69.03275 CZK
500 BTN138.06550 CZK
1000 BTN276.13100 CZK
2000 BTN552.26200 CZK
5000 BTN1380.65500 CZK
10000 BTN2761.31000 CZK