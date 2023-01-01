دولار هونغ كونغ إلى نغولتروم بوتاني

تحويل HKD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٠٬٦١٨٫٤٠ btn

1.00000 HKD = 10.61840 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:21 UTC
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HKD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.064288.48261.436881.662290.9639518.3155
1GBP1.152811.22685102.0061.656491.916351.1112521.1148
1USD0.939650.815096183.14471.35021.562010.905817.2106
1INR0.01130170.009803340.012027210.01623920.01878670.01089430.206996

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / نغولتروم بوتاني
100 HKD1061.84000 BTN
200 HKD2123.68000 BTN
300 HKD3185.52000 BTN
500 HKD5309.20000 BTN
1000 HKD10618.40000 BTN
2000 HKD21236.80000 BTN
2500 HKD26546.00000 BTN
3000 HKD31855.20000 BTN
4000 HKD42473.60000 BTN
5000 HKD53092.00000 BTN
10000 HKD106184.00000 BTN
20000 HKD212368.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار هونغ كونغ
1 BTN0.09418 HKD
5 BTN0.47088 HKD
10 BTN0.94176 HKD
20 BTN1.88352 HKD
50 BTN4.70881 HKD
100 BTN9.41762 HKD
250 BTN23.54405 HKD
500 BTN47.08810 HKD
1000 BTN94.17620 HKD
2000 BTN188.35240 HKD
5000 BTN470.88100 HKD
10000 BTN941.76200 HKD