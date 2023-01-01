روبية هندية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل INR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٠٬٠٢٠٫١٠ btn

1.00000 INR = 1.00201 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0633588.17831.433771.655150.9573518.2161
1GBP1.1580111.23145102.1181.660431.91681.1086221.0958
1USD0.940450.812051182.9251.348351.556540.900217.1309
1INR0.01134070.009792590.012059110.01625990.01877050.01085560.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / نغولتروم بوتاني
1 INR1.00201 BTN
5 INR5.01005 BTN
10 INR10.02010 BTN
20 INR20.04020 BTN
50 INR50.10050 BTN
100 INR100.20100 BTN
250 INR250.50250 BTN
500 INR501.00500 BTN
1000 INR1002.01000 BTN
2000 INR2004.02000 BTN
5000 INR5010.05000 BTN
10000 INR10020.10000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبية الهندية
1 BTN0.99799 INR
5 BTN4.98997 INR
10 BTN9.97995 INR
20 BTN19.95990 INR
50 BTN49.89975 INR
100 BTN99.79950 INR
250 BTN249.49875 INR
500 BTN498.99750 INR
1000 BTN997.99500 INR
2000 BTN1995.99000 INR
5000 BTN4989.97500 INR
10000 BTN9979.95000 INR