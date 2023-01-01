ين ياباني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل JPY إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
5629.08 btn

1.00000 JPY = 0.56291 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:25 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JPY إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 BTN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06688.62141.437231.661210.9630518.3065
1GBP1.1535411.2297102.231.657941.916321.1109121.1178
1USD0.93810.813206183.13451.348251.558360.9034517.1731
1INR0.0112840.009781820.012028710.01621770.01874510.01086730.20657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / نغولتروم بوتاني
100 JPY56.29080 BTN
1000 JPY562.90800 BTN
1500 JPY844.36200 BTN
2000 JPY1125.81600 BTN
3000 JPY1688.72400 BTN
5000 JPY2814.54000 BTN
5400 JPY3039.70320 BTN
10000 JPY5629.08000 BTN
15000 JPY8443.62000 BTN
20000 JPY11258.16000 BTN
25000 JPY14072.70000 BTN
30000 JPY16887.24000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ين ياباني
1 BTN1.77649 JPY
5 BTN8.88245 JPY
10 BTN17.76490 JPY
20 BTN35.52980 JPY
50 BTN88.82450 JPY
100 BTN177.64900 JPY
250 BTN444.12250 JPY
500 BTN888.24500 JPY
1000 BTN1776.49000 JPY
2000 BTN3552.98000 JPY
5000 BTN8882.45000 JPY
10000 BTN17764.90000 JPY