روبية إندونيسية إلى نغولتروم بوتاني
تحويل IDR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى نغولتروم بوتاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبية الإندونيسية
|1 BTN
|185.13300 IDR
|5 BTN
|925.66500 IDR
|10 BTN
|1851.33000 IDR
|20 BTN
|3702.66000 IDR
|50 BTN
|9256.65000 IDR
|100 BTN
|18513.30000 IDR
|250 BTN
|46283.25000 IDR
|500 BTN
|92566.50000 IDR
|1000 BTN
|185133.00000 IDR
|2000 BTN
|370266.00000 IDR
|5000 BTN
|925665.00000 IDR
|10000 BTN
|1851330.00000 IDR