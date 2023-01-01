روبية إندونيسية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل IDR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٥٬٤٠١٫٥٣ btn

1.00000 IDR = 0.00540 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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IDR إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.70451.438961.661270.963418.315
1GBP1.1520711.22955102.1991.657861.913991.1099121.1012
1USD0.937050.813306183.11891.348351.556660.9025517.1617
1INR0.01127340.009784850.01203110.01622190.01872810.01085850.206472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / نغولتروم بوتاني
1 IDR0.00540 BTN
5 IDR0.02701 BTN
10 IDR0.05402 BTN
20 IDR0.10803 BTN
50 IDR0.27008 BTN
100 IDR0.54015 BTN
250 IDR1.35038 BTN
500 IDR2.70077 BTN
1000 IDR5.40153 BTN
2000 IDR10.80306 BTN
5000 IDR27.00765 BTN
10000 IDR54.01530 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبية الإندونيسية
1 BTN185.13300 IDR
5 BTN925.66500 IDR
10 BTN1851.33000 IDR
20 BTN3702.66000 IDR
50 BTN9256.65000 IDR
100 BTN18513.30000 IDR
250 BTN46283.25000 IDR
500 BTN92566.50000 IDR
1000 BTN185133.00000 IDR
2000 BTN370266.00000 IDR
5000 BTN925665.00000 IDR
10000 BTN1851330.00000 IDR