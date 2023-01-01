دولار نيوزيلندي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل NZD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٤٩٬١٧٧٫٢٠ btn

1.00000 NZD = 49.17720 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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NZD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065488.29981.436321.663390.9644518.3601
1GBP1.152811.22825101.7971.655871.917641.1118221.1666
1USD0.93860.814166182.87951.348151.561280.9052517.2331
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.0188380.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / نغولتروم بوتاني
1 NZD49.17720 BTN
5 NZD245.88600 BTN
10 NZD491.77200 BTN
20 NZD983.54400 BTN
50 NZD2458.86000 BTN
100 NZD4917.72000 BTN
250 NZD12294.30000 BTN
500 NZD24588.60000 BTN
1000 NZD49177.20000 BTN
2000 NZD98354.40000 BTN
5000 NZD245886.00000 BTN
10000 NZD491772.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار نيوزيلندي
1 BTN0.02033 NZD
5 BTN0.10167 NZD
10 BTN0.20335 NZD
20 BTN0.40669 NZD
50 BTN1.01673 NZD
100 BTN2.03346 NZD
250 BTN5.08365 NZD
500 BTN10.16730 NZD
1000 BTN20.33460 NZD
2000 BTN40.66920 NZD
5000 BTN101.67300 NZD
10000 BTN203.34600 NZD