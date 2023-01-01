يورو إلى نغولتروم بوتاني

تحويل EUR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٨٨٬٤١٣٫٦٠ btn

1.00000 EUR = 88.41360 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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EUR إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0640588.23631.434291.655340.957618.2037
1GBP1.1578811.2319102.1551.660541.916461.1087821.0752
1USD0.93980.811754182.9251.347951.555690.917.1079
1INR0.01133320.009789020.012059110.0162550.01876030.01085320.206306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / نغولتروم بوتاني
1 EUR88.41360 BTN
5 EUR442.06800 BTN
10 EUR884.13600 BTN
20 EUR1768.27200 BTN
50 EUR4420.68000 BTN
100 EUR8841.36000 BTN
250 EUR22103.40000 BTN
500 EUR44206.80000 BTN
1000 EUR88413.60000 BTN
2000 EUR176827.20000 BTN
5000 EUR442068.00000 BTN
10000 EUR884136.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / اليورو
1 BTN0.01131 EUR
5 BTN0.05655 EUR
10 BTN0.11310 EUR
20 BTN0.22621 EUR
50 BTN0.56552 EUR
100 BTN1.13105 EUR
250 BTN2.82762 EUR
500 BTN5.65525 EUR
1000 BTN11.31050 EUR
2000 BTN22.62100 EUR
5000 BTN56.55250 EUR
10000 BTN113.10500 EUR