تحويل EUR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

100 يورو إلى نغولتروم بوتاني

100 eur
8,935.90 btn

€1.000 EUR = Nu.89.36 BTN

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / نغولتروم بوتاني
1 EUR٨٩٫٣٥٩٠٠ BTN
5 EUR٤٤٦٫٧٩٥٠٠ BTN
10 EUR٨٩٣٫٥٩٠٠٠ BTN
20 EUR١٬٧٨٧٫١٨٠٠٠ BTN
50 EUR٤٬٤٦٧٫٩٥٠٠٠ BTN
100 EUR٨٬٩٣٥٫٩٠٠٠٠ BTN
250 EUR٢٢٬٣٣٩٫٧٥٠٠٠ BTN
500 EUR٤٤٬٦٧٩٫٥٠٠٠٠ BTN
1000 EUR٨٩٬٣٥٩٫٠٠٠٠٠ BTN
2000 EUR١٧٨٬٧١٨٫٠٠٠٠٠ BTN
5000 EUR٤٤٦٬٧٩٥٫٠٠٠٠٠ BTN
10000 EUR٨٩٣٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / اليورو
1 BTN٠٫٠١١١٩ EUR
5 BTN٠٫٠٥٥٩٥ EUR
10 BTN٠٫١١١٩١ EUR
20 BTN٠٫٢٢٣٨٢ EUR
50 BTN٠٫٥٥٩٥٤ EUR
100 BTN١٫١١٩٠٨ EUR
250 BTN٢٫٧٩٧٧٠ EUR
500 BTN٥٫٥٩٥٤٠ EUR
1000 BTN١١٫١٩٠٨٠ EUR
2000 BTN٢٢٫٣٨١٦٠ EUR
5000 BTN٥٥٫٩٥٤٠٠ EUR
10000 BTN١١١٫٩٠٨٠٠ EUR