10 آلاف نغولتروم بوتاني إلى يورو

تحويل BTN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ btn
١١٢٫١٠ eur

1.00000 BTN = 0.01121 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:21 UTC
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BTN إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.0787589.27741.465211.666920.954218.4096
1GBP1.1689811.261104.361.712751.948541.1154421.5198
1USD0.9270.793021182.761.358251.545240.8845517.0657
1INR0.0112010.009582180.012083110.01641190.01867130.01068810.206207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / اليورو
1 BTN0.01121 EUR
5 BTN0.05605 EUR
10 BTN0.11210 EUR
20 BTN0.22419 EUR
50 BTN0.56048 EUR
100 BTN1.12096 EUR
250 BTN2.80240 EUR
500 BTN5.60480 EUR
1000 BTN11.20960 EUR
2000 BTN22.41920 EUR
5000 BTN56.04800 EUR
10000 BTN112.09600 EUR
معدلات التحويل اليورو / نغولتروم بوتاني
1 EUR89.20960 BTN
5 EUR446.04800 BTN
10 EUR892.09600 BTN
20 EUR1784.19200 BTN
50 EUR4460.48000 BTN
100 EUR8920.96000 BTN
250 EUR22302.40000 BTN
500 EUR44604.80000 BTN
1000 EUR89209.60000 BTN
2000 EUR178419.20000 BTN
5000 EUR446048.00000 BTN
10000 EUR892096.00000 BTN