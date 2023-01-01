نغولتروم بوتاني إلى دولار سنغافوري

تحويل BTN إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٦٫٤٦ sgd

1.00000 BTN = 0.01646 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:52 UTC
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BTN إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.065388.57921.43731.66090.957918.2085
1GBP1.1574711.2329102.5151.663431.92221.1087421.0732
1USD0.93870.811096183.14951.34921.559090.8991517.0924
1INR0.01128930.009754670.012026510.01622620.01875040.01081370.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار سنغافورة
1 BTN0.01646 SGD
5 BTN0.08229 SGD
10 BTN0.16457 SGD
20 BTN0.32914 SGD
50 BTN0.82285 SGD
100 BTN1.64571 SGD
250 BTN4.11428 SGD
500 BTN8.22855 SGD
1000 BTN16.45710 SGD
2000 BTN32.91420 SGD
5000 BTN82.28550 SGD
10000 BTN164.57100 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / نغولتروم بوتاني
1 SGD60.76390 BTN
5 SGD303.81950 BTN
10 SGD607.63900 BTN
20 SGD1215.27800 BTN
50 SGD3038.19500 BTN
100 SGD6076.39000 BTN
250 SGD15190.97500 BTN
500 SGD30381.95000 BTN
1000 SGD60763.90000 BTN
2000 SGD121527.80000 BTN
5000 SGD303819.50000 BTN
10000 SGD607639.00000 BTN