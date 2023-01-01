5000 نغولتروم بوتاني إلى دولار سنغافوري

تحويل BTN إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

5000 btn
81.82 sgd

1.00000 BTN = 0.01636 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:33 UTC
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BTN إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.0804589.34061.468441.670970.954918.4338
1GBP1.1683611.26235104.3821.715661.952291.1156721.5372
1USD0.925550.792173182.68831.35911.546550.883817.0612
1INR0.01119310.009580230.012093610.01643640.01870340.01068830.206331

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار سنغافورة
1 BTN0.01636 SGD
5 BTN0.08182 SGD
10 BTN0.16363 SGD
20 BTN0.32727 SGD
50 BTN0.81817 SGD
100 BTN1.63633 SGD
250 BTN4.09083 SGD
500 BTN8.18165 SGD
1000 BTN16.36330 SGD
2000 BTN32.72660 SGD
5000 BTN81.81650 SGD
10000 BTN163.63300 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / نغولتروم بوتاني
1 SGD61.11230 BTN
5 SGD305.56150 BTN
10 SGD611.12300 BTN
20 SGD1222.24600 BTN
50 SGD3055.61500 BTN
100 SGD6111.23000 BTN
250 SGD15278.07500 BTN
500 SGD30556.15000 BTN
1000 SGD61112.30000 BTN
2000 SGD122224.60000 BTN
5000 SGD305561.50000 BTN
10000 SGD611123.00000 BTN