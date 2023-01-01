نغولتروم بوتاني إلى جنيه إسترليني

تحويل BTN إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
9.77 gbp

1.00000 BTN = 0.00977 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:44 UTC
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BTN إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064688.52111.436731.659940.957518.2075
1GBP1.1572711.23215102.4531.662851.921181.1080921.0731
1USD0.93930.811589183.14961.349551.559210.899517.1027
1INR0.01129670.009760590.012026510.01623040.01875190.01081790.205686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه استرليني
1 BTN0.00977 GBP
5 BTN0.04884 GBP
10 BTN0.09767 GBP
20 BTN0.19535 GBP
50 BTN0.48837 GBP
100 BTN0.97674 GBP
250 BTN2.44185 GBP
500 BTN4.88370 GBP
1000 BTN9.76741 GBP
2000 BTN19.53482 GBP
5000 BTN48.83705 GBP
10000 BTN97.67410 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / نغولتروم بوتاني
1 GBP102.38100 BTN
5 GBP511.90500 BTN
10 GBP1023.81000 BTN
20 GBP2047.62000 BTN
50 GBP5119.05000 BTN
100 GBP10238.10000 BTN
250 GBP25595.25000 BTN
500 GBP51190.50000 BTN
1000 GBP102381.00000 BTN
2000 GBP204762.00000 BTN
5000 GBP511905.00000 BTN
10000 GBP1023810.00000 BTN