نغولتروم بوتاني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BTN إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٠٫٣٧ nzd

1.00000 BTN = 0.02037 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:50 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BTN إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 NZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064888.53761.436731.660120.9577518.2091
1GBP1.1575411.23255102.4861.663081.921661.1086421.0778
1USD0.93910.811326183.14951.34931.559090.899417.101
1INR0.01129460.009757440.012026510.01622740.01875040.01081670.205666

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

BTN إلى USD

BTN إلى CAD

BTN إلى ZAR

BTN إلى EUR

BTN إلى GBP

BTN إلى SGD

BTN إلى NZD

BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار نيوزيلندي
1 BTN0.02037 NZD
5 BTN0.10183 NZD
10 BTN0.20365 NZD
20 BTN0.40731 NZD
50 BTN1.01827 NZD
100 BTN2.03654 NZD
250 BTN5.09135 NZD
500 BTN10.18270 NZD
1000 BTN20.36540 NZD
2000 BTN40.73080 NZD
5000 BTN101.82700 NZD
10000 BTN203.65400 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / نغولتروم بوتاني
1 NZD49.10300 BTN
5 NZD245.51500 BTN
10 NZD491.03000 BTN
20 NZD982.06000 BTN
50 NZD2455.15000 BTN
100 NZD4910.30000 BTN
250 NZD12275.75000 BTN
500 NZD24551.50000 BTN
1000 NZD49103.00000 BTN
2000 NZD98206.00000 BTN
5000 NZD245515.00000 BTN
10000 NZD491030.00000 BTN