Bhutan ngultrumundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile BTN → NZD çevirin

1.000 btn
20,15 nzd

1,000 BTN = 0,02015 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Yeni Zelanda Doları
1 BTN0,02015 NZD
5 BTN0,10073 NZD
10 BTN0,20146 NZD
20 BTN0,40292 NZD
50 BTN1,00730 NZD
100 BTN2,01460 NZD
250 BTN5,03650 NZD
500 BTN10,07300 NZD
1000 BTN20,14600 NZD
2000 BTN40,29200 NZD
5000 BTN100,73000 NZD
10000 BTN201,46000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Bhutan Ngultrumu
1 NZD49,63770 BTN
5 NZD248,18850 BTN
10 NZD496,37700 BTN
20 NZD992,75400 BTN
50 NZD2.481,88500 BTN
100 NZD4.963,77000 BTN
250 NZD12.409,42500 BTN
500 NZD24.818,85000 BTN
1000 NZD49.637,70000 BTN
2000 NZD99.275,40000 BTN
5000 NZD248.188,50000 BTN
10000 NZD496.377,00000 BTN