Bhutan ngultrumundan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile BTN → AUD çevirin

1.000 btn
18,51 aud

1,000 BTN = 0,01851 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Avustralya Doları
1 BTN0,01851 AUD
5 BTN0,09254 AUD
10 BTN0,18508 AUD
20 BTN0,37016 AUD
50 BTN0,92539 AUD
100 BTN1,85078 AUD
250 BTN4,62695 AUD
500 BTN9,25390 AUD
1000 BTN18,50780 AUD
2000 BTN37,01560 AUD
5000 BTN92,53900 AUD
10000 BTN185,07800 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Bhutan Ngultrumu
1 AUD54,03120 BTN
5 AUD270,15600 BTN
10 AUD540,31200 BTN
20 AUD1.080,62400 BTN
50 AUD2.701,56000 BTN
100 AUD5.403,12000 BTN
250 AUD13.507,80000 BTN
500 AUD27.015,60000 BTN
1000 AUD54.031,20000 BTN
2000 AUD108.062,40000 BTN
5000 AUD270.156,00000 BTN
10000 AUD540.312,00000 BTN