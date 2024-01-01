Bhutan ngultrumundan Euroya

Reel döviz kuru ile BTN → EUR çevirin

1.000 btn
11,24 eur

1,000 BTN = 0,01124 EUR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Euro
1 BTN0,01124 EUR
5 BTN0,05620 EUR
10 BTN0,11240 EUR
20 BTN0,22480 EUR
50 BTN0,56201 EUR
100 BTN1,12402 EUR
250 BTN2,81005 EUR
500 BTN5,62010 EUR
1000 BTN11,24020 EUR
2000 BTN22,48040 EUR
5000 BTN56,20100 EUR
10000 BTN112,40200 EUR
Çevrim kurları Euro / Bhutan Ngultrumu
1 EUR88,96650 BTN
5 EUR444,83250 BTN
10 EUR889,66500 BTN
20 EUR1.779,33000 BTN
50 EUR4.448,32500 BTN
100 EUR8.896,65000 BTN
250 EUR22.241,62500 BTN
500 EUR44.483,25000 BTN
1000 EUR88.966,50000 BTN
2000 EUR177.933,00000 BTN
5000 EUR444.832,50000 BTN
10000 EUR889.665,00000 BTN