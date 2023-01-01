نغولتروم بوتاني إلى يورو

تحويل BTN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
11.30 eur

1.00000 BTN = 0.01130 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:44 UTC
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BTN إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064688.52111.436731.659940.957518.2075
1GBP1.1572711.23215102.4531.662851.921181.1080921.0731
1USD0.93930.811589183.14961.349551.559210.899517.1027
1INR0.01129670.009760590.012026510.01623040.01875190.01081790.205686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / اليورو
1 BTN0.01130 EUR
5 BTN0.05652 EUR
10 BTN0.11305 EUR
20 BTN0.22609 EUR
50 BTN0.56523 EUR
100 BTN1.13046 EUR
250 BTN2.82615 EUR
500 BTN5.65230 EUR
1000 BTN11.30460 EUR
2000 BTN22.60920 EUR
5000 BTN56.52300 EUR
10000 BTN113.04600 EUR
معدلات التحويل اليورو / نغولتروم بوتاني
1 EUR88.45930 BTN
5 EUR442.29650 BTN
10 EUR884.59300 BTN
20 EUR1769.18600 BTN
50 EUR4422.96500 BTN
100 EUR8845.93000 BTN
250 EUR22114.82500 BTN
500 EUR44229.65000 BTN
1000 EUR88459.30000 BTN
2000 EUR176918.60000 BTN
5000 EUR442296.50000 BTN
10000 EUR884593.00000 BTN