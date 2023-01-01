نغولتروم بوتاني إلى دولار كندي

تحويل BTN إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٦٫٢٤ cad

1.00000 BTN = 0.01624 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:42 UTC
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BTN إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064788.51951.436871.660480.957618.2096
1GBP1.1572711.2321102.4371.662781.921551.1082121.0726
1USD0.93920.811622183.14031.349551.559580.899417.103
1INR0.01129690.009762080.012027910.01623220.01875840.01081790.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار كندي
1 BTN0.01624 CAD
5 BTN0.08121 CAD
10 BTN0.16242 CAD
20 BTN0.32483 CAD
50 BTN0.81209 CAD
100 BTN1.62417 CAD
250 BTN4.06043 CAD
500 BTN8.12085 CAD
1000 BTN16.24170 CAD
2000 BTN32.48340 CAD
5000 BTN81.20850 CAD
10000 BTN162.41700 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / نغولتروم بوتاني
1 CAD61.56990 BTN
5 CAD307.84950 BTN
10 CAD615.69900 BTN
20 CAD1231.39800 BTN
50 CAD3078.49500 BTN
100 CAD6156.99000 BTN
250 CAD15392.47500 BTN
500 CAD30784.95000 BTN
1000 CAD61569.90000 BTN
2000 CAD123139.80000 BTN
5000 CAD307849.50000 BTN
10000 CAD615699.00000 BTN