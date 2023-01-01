50 نغولتروم بوتاني إلى دولار كندي

تحويل BTN إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ btn
٠٫٨٢ cad

1.00000 BTN = 0.01642 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:20 UTC
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BTN إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078889.27611.465231.666740.954218.4092
1GBP1.1690411.2611104.3621.712831.94841.115521.52
1USD0.926950.792959182.7551.35821.5450.884517.0645
1INR0.01120120.0095820.012083910.01641230.01866950.01068820.206205

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار كندي
1 BTN0.01642 CAD
5 BTN0.08212 CAD
10 BTN0.16424 CAD
20 BTN0.32848 CAD
50 BTN0.82119 CAD
100 BTN1.64238 CAD
250 BTN4.10595 CAD
500 BTN8.21190 CAD
1000 BTN16.42380 CAD
2000 BTN32.84760 CAD
5000 BTN82.11900 CAD
10000 BTN164.23800 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / نغولتروم بوتاني
1 CAD60.88740 BTN
5 CAD304.43700 BTN
10 CAD608.87400 BTN
20 CAD1217.74800 BTN
50 CAD3044.37000 BTN
100 CAD6088.74000 BTN
250 CAD15221.85000 BTN
500 CAD30443.70000 BTN
1000 CAD60887.40000 BTN
2000 CAD121774.80000 BTN
5000 CAD304437.00000 BTN
10000 CAD608874.00000 BTN