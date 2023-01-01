نغولتروم بوتاني إلى دولار أسترالي

تحويل BTN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٨٫٧٧ aud

1.00000 BTN = 0.01877 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:40 UTC
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BTN إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.53511.436921.660740.957618.219
1GBP1.1573411.23225102.4681.663041.922091.1082721.0861
1USD0.939250.811524183.1551.34961.559820.899417.1119
1INR0.0112950.009759170.012025710.01622990.0187580.01081590.205783

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار أسترالي
1 BTN0.01877 AUD
5 BTN0.09386 AUD
10 BTN0.18772 AUD
20 BTN0.37545 AUD
50 BTN0.93861 AUD
100 BTN1.87723 AUD
250 BTN4.69307 AUD
500 BTN9.38615 AUD
1000 BTN18.77230 AUD
2000 BTN37.54460 AUD
5000 BTN93.86150 AUD
10000 BTN187.72300 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / نغولتروم بوتاني
1 AUD53.27000 BTN
5 AUD266.35000 BTN
10 AUD532.70000 BTN
20 AUD1065.40000 BTN
50 AUD2663.50000 BTN
100 AUD5327.00000 BTN
250 AUD13317.50000 BTN
500 AUD26635.00000 BTN
1000 AUD53270.00000 BTN
2000 AUD106540.00000 BTN
5000 AUD266350.00000 BTN
10000 AUD532700.00000 BTN