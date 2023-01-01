10 آلاف نغولتروم بوتاني إلى دولار أسترالي

تحويل BTN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ btn
١٨٦٫٨٦ aud

1.00000 BTN = 0.01869 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:14 UTC
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BTN إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.0787589.2721.465271.666920.9543518.4096
1GBP1.1689111.26095104.351.712751.948471.1155521.519
1USD0.9270.793053182.7551.35831.545240.884717.0657
1INR0.01120170.009583140.012083910.01641350.01867240.01069060.20622

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار أسترالي
1 BTN0.01869 AUD
5 BTN0.09343 AUD
10 BTN0.18685 AUD
20 BTN0.37371 AUD
50 BTN0.93428 AUD
100 BTN1.86855 AUD
250 BTN4.67138 AUD
500 BTN9.34275 AUD
1000 BTN18.68550 AUD
2000 BTN37.37100 AUD
5000 BTN93.42750 AUD
10000 BTN186.85500 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / نغولتروم بوتاني
1 AUD53.51750 BTN
5 AUD267.58750 BTN
10 AUD535.17500 BTN
20 AUD1070.35000 BTN
50 AUD2675.87500 BTN
100 AUD5351.75000 BTN
250 AUD13379.37500 BTN
500 AUD26758.75000 BTN
1000 AUD53517.50000 BTN
2000 AUD107035.00000 BTN
5000 AUD267587.50000 BTN
10000 AUD535175.00000 BTN