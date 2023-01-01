250 نغولتروم بوتاني إلى دولار أسترالي

تحويل BTN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ btn
٤٫٦٧ aud

1.00000 BTN = 0.01868 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:15 UTC
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BTN إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.0787589.27471.465321.66680.9543518.4094
1GBP1.1688411.2609104.3491.712741.948241.1154821.5179
1USD0.9270.793084182.75751.358351.545120.884617.0655
1INR0.01120140.009583230.012083510.01641360.01867040.01068910.206211

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار أسترالي
1 BTN0.01868 AUD
5 BTN0.09342 AUD
10 BTN0.18684 AUD
20 BTN0.37368 AUD
50 BTN0.93420 AUD
100 BTN1.86840 AUD
250 BTN4.67100 AUD
500 BTN9.34200 AUD
1000 BTN18.68400 AUD
2000 BTN37.36800 AUD
5000 BTN93.42000 AUD
10000 BTN186.84000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / نغولتروم بوتاني
1 AUD53.52160 BTN
5 AUD267.60800 BTN
10 AUD535.21600 BTN
20 AUD1070.43200 BTN
50 AUD2676.08000 BTN
100 AUD5352.16000 BTN
250 AUD13380.40000 BTN
500 AUD26760.80000 BTN
1000 AUD53521.60000 BTN
2000 AUD107043.20000 BTN
5000 AUD267608.00000 BTN
10000 AUD535216.00000 BTN