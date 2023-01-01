2000 نغولتروم بوتاني إلى يورو

تحويل BTN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ btn
٢٢٫٤٢ eur

1.00000 BTN = 0.01121 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:22 UTC
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BTN إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078789.27751.46521.667230.9542518.4103
1GBP1.1689111.26095104.3611.712751.948921.1154321.5208
1USD0.927050.793053182.7641.35831.54560.884617.0671
1INR0.0112010.00958210.012082510.01641170.01867470.01068820.206214

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / اليورو
1 BTN0.01121 EUR
5 BTN0.05605 EUR
10 BTN0.11210 EUR
20 BTN0.22420 EUR
50 BTN0.56051 EUR
100 BTN1.12101 EUR
250 BTN2.80253 EUR
500 BTN5.60505 EUR
1000 BTN11.21010 EUR
2000 BTN22.42020 EUR
5000 BTN56.05050 EUR
10000 BTN112.10100 EUR
معدلات التحويل اليورو / نغولتروم بوتاني
1 EUR89.20550 BTN
5 EUR446.02750 BTN
10 EUR892.05500 BTN
20 EUR1784.11000 BTN
50 EUR4460.27500 BTN
100 EUR8920.55000 BTN
250 EUR22301.37500 BTN
500 EUR44602.75000 BTN
1000 EUR89205.50000 BTN
2000 EUR178411.00000 BTN
5000 EUR446027.50000 BTN
10000 EUR892055.00000 BTN