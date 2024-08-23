ألف دولار نيوزيلندي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل NZD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nzd
51,626.40 btn

$1.000 NZD = Nu.51.63 BTN

Mid-market exchange rate at 08:13
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NZD إلى BTN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4870.7620.89983.9111.3590.851145.85
1 AUD0.67310.5120.60556.430.9140.57298.084
1 GBP1.3121.95111.18110.1211.7841.117191.406
1 EUR1.1121.6540.847193.3221.5110.946162.21

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for حماسي جديد و $

NZD إلى USD

NZD إلى AUD

NZD إلى GBP

NZD إلى EUR

NZD إلى INR

NZD إلى CAD

NZD إلى CHF

NZD إلى JPY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / نغولتروم بوتاني
1 NZD٥١٫٦٢٦٤٠ BTN
5 NZD٢٥٨٫١٣٢٠٠ BTN
10 NZD٥١٦٫٢٦٤٠٠ BTN
20 NZD١٬٠٣٢٫٥٢٨٠٠ BTN
50 NZD٢٬٥٨١٫٣٢٠٠٠ BTN
100 NZD٥٬١٦٢٫٦٤٠٠٠ BTN
250 NZD١٢٬٩٠٦٫٦٠٠٠٠ BTN
500 NZD٢٥٬٨١٣٫٢٠٠٠٠ BTN
1000 NZD٥١٬٦٢٦٫٤٠٠٠٠ BTN
2000 NZD١٠٣٬٢٥٢٫٨٠٠٠٠ BTN
5000 NZD٢٥٨٬١٣٢٫٠٠٠٠٠ BTN
10000 NZD٥١٦٬٢٦٤٫٠٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار نيوزيلندي
1 BTN٠٫٠١٩٣٧ NZD
5 BTN٠٫٠٩٦٨٥ NZD
10 BTN٠٫١٩٣٧٠ NZD
20 BTN٠٫٣٨٧٤٠ NZD
50 BTN٠٫٩٦٨٥٠ NZD
100 BTN١٫٩٣٦٩٩ NZD
250 BTN٤٫٨٤٢٤٧ NZD
500 BTN٩٫٦٨٤٩٥ NZD
1000 BTN١٩٫٣٦٩٩٠ NZD
2000 BTN٣٨٫٧٣٩٨٠ NZD
5000 BTN٩٦٫٨٤٩٥٠ NZD
10000 BTN١٩٣٫٦٩٩٠٠ NZD