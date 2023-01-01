ريال برازيلي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل BRL إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٧٬٠٢٦٫٣٠ btn

1.00000 BRL = 17.02630 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.06488.45561.435021.659390.9575518.2171
1GBP1.1579411.23205102.4261.661671.921481.1087921.0943
1USD0.939850.811655183.1351.34871.559580.917.1213
1INR0.01130510.00976310.012028610.0162230.01875960.01082580.205946

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / نغولتروم بوتاني
1 BRL17.02630 BTN
5 BRL85.13150 BTN
10 BRL170.26300 BTN
20 BRL340.52600 BTN
50 BRL851.31500 BTN
100 BRL1702.63000 BTN
250 BRL4256.57500 BTN
500 BRL8513.15000 BTN
1000 BRL17026.30000 BTN
2000 BRL34052.60000 BTN
5000 BRL85131.50000 BTN
10000 BRL170263.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الريال البرازيلي
1 BTN0.05873 BRL
5 BTN0.29366 BRL
10 BTN0.58733 BRL
20 BTN1.17466 BRL
50 BTN2.93664 BRL
100 BTN5.87328 BRL
250 BTN14.68320 BRL
500 BTN29.36640 BRL
1000 BTN58.73280 BRL
2000 BTN117.46560 BRL
5000 BTN293.66400 BRL
10000 BTN587.32800 BRL