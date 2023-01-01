500 ريال برازيلي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل BRL إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

500 brl
8356.95 btn

1.00000 BRL = 16.71390 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BRL إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077989.13931.465141.667930.953918.3835
1GBP1.1686311.25965104.171.712181.949171.1147621.4832
1USD0.927750.793871182.69721.359251.547390.88517.0549
1INR0.01121840.009599740.012092310.01643650.01871150.01070170.206233

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / نغولتروم بوتاني
1 BRL16.71390 BTN
5 BRL83.56950 BTN
10 BRL167.13900 BTN
20 BRL334.27800 BTN
50 BRL835.69500 BTN
100 BRL1671.39000 BTN
250 BRL4178.47500 BTN
500 BRL8356.95000 BTN
1000 BRL16713.90000 BTN
2000 BRL33427.80000 BTN
5000 BRL83569.50000 BTN
10000 BRL167139.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الريال البرازيلي
1 BTN0.05983 BRL
5 BTN0.29915 BRL
10 BTN0.59830 BRL
20 BTN1.19661 BRL
50 BTN2.99152 BRL
100 BTN5.98303 BRL
250 BTN14.95758 BRL
500 BTN29.91515 BRL
1000 BTN59.83030 BRL
2000 BTN119.66060 BRL
5000 BTN299.15150 BRL
10000 BTN598.30300 BRL