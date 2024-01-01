500 бразильских реалов в бутанские нгултрумы
Сконвертируйте BRL в BTN по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BRL в BTN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|15,4753
|16,4468
|Низкий
|14,7065
|14,7065
|В среднем
|15,2249
|15,7758
|Изменить
|-1.91%
|-6.29%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к BTN
За последние 30 дней максимальный курс BRL к BTN составил 15,4753, а минимальный — 14,7065. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,2249. Изменение курса BRL к BTN в процентном соотношении составило -1.91.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к BTN составил 16,4468, а минимальный — 14,7065. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,7758. Изменение курса BRL к BTN в процентном соотношении составило -6.29.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в бутанские нгултрумы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Бразильский реал / Бутанский нгултрум
|1 BRL
|15,01310 BTN
|5 BRL
|75,06550 BTN
|10 BRL
|150,13100 BTN
|20 BRL
|300,26200 BTN
|50 BRL
|750,65500 BTN
|100 BRL
|1 501,31000 BTN
|250 BRL
|3 753,27500 BTN
|500 BRL
|7 506,55000 BTN
|1000 BRL
|15 013,10000 BTN
|2000 BRL
|30 026,20000 BTN
|5000 BRL
|75 065,50000 BTN
|10000 BRL
|150 131,00000 BTN