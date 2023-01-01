جنيه إسترليني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل GBP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
102319 btn

1.00000 GBP = 102.31900 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:46 UTC
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GBP إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063388.17421.433811.655590.9573518.2073
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917321.1085621.0858
1USD0.940450.812084182.9251.348451.557030.9003517.1234
1INR0.01134120.009792990.012059110.01626110.01877630.01085740.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / نغولتروم بوتاني
1 GBP102.31900 BTN
5 GBP511.59500 BTN
10 GBP1023.19000 BTN
20 GBP2046.38000 BTN
50 GBP5115.95000 BTN
100 GBP10231.90000 BTN
250 GBP25579.75000 BTN
500 GBP51159.50000 BTN
1000 GBP102319.00000 BTN
2000 GBP204638.00000 BTN
5000 GBP511595.00000 BTN
10000 GBP1023190.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه استرليني
1 BTN0.00977 GBP
5 BTN0.04887 GBP
10 BTN0.09773 GBP
20 BTN0.19547 GBP
50 BTN0.48867 GBP
100 BTN0.97734 GBP
250 BTN2.44334 GBP
500 BTN4.88668 GBP
1000 BTN9.77336 GBP
2000 BTN19.54672 GBP
5000 BTN48.86680 GBP
10000 BTN97.73360 GBP