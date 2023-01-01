ليف بلغاري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل BGN إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
45180.60 btn

1.00000 BGN = 45.18060 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:56 UTC
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BGN إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37421.434931.660810.957418.2174
1GBP1.1583511.23185102.3641.662071.923711.10921.1012
1USD0.94030.811787183.09751.349251.561650.900217.1297
1INR0.01131550.009769090.012034110.0162370.01879290.01083310.20614

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / نغولتروم بوتاني
1 BGN45.18060 BTN
5 BGN225.90300 BTN
10 BGN451.80600 BTN
20 BGN903.61200 BTN
50 BGN2259.03000 BTN
100 BGN4518.06000 BTN
250 BGN11295.15000 BTN
500 BGN22590.30000 BTN
1000 BGN45180.60000 BTN
2000 BGN90361.20000 BTN
5000 BGN225903.00000 BTN
10000 BGN451806.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / لياف بلغاري
1 BTN0.02213 BGN
5 BTN0.11067 BGN
10 BTN0.22133 BGN
20 BTN0.44267 BGN
50 BTN1.10667 BGN
100 BTN2.21334 BGN
250 BTN5.53335 BGN
500 BTN11.06670 BGN
1000 BTN22.13340 BGN
2000 BTN44.26680 BGN
5000 BTN110.66700 BGN
10000 BTN221.33400 BGN