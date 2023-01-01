5000 نغولتروم بوتاني إلى ليف بلغاري

تحويل BTN إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ btn
١٠٩٫٦٠ bgn

1.00000 BTN = 0.02192 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:32 UTC
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BTN إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855351.078989.28711.465361.66690.954318.4091
1GBP1.1691111.2613104.3821.71311.948711.1156821.5213
1USD0.92690.792833182.75751.35821.5450.884517.0628
1INR0.01119980.009580190.012083510.01641180.0186690.01068790.206178

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / لياف بلغاري
1 BTN0.02192 BGN
5 BTN0.10960 BGN
10 BTN0.21920 BGN
20 BTN0.43841 BGN
50 BTN1.09601 BGN
100 BTN2.19203 BGN
250 BTN5.48008 BGN
500 BTN10.96015 BGN
1000 BTN21.92030 BGN
2000 BTN43.84060 BGN
5000 BTN109.60150 BGN
10000 BTN219.20300 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / نغولتروم بوتاني
1 BGN45.61970 BTN
5 BGN228.09850 BTN
10 BGN456.19700 BTN
20 BGN912.39400 BTN
50 BGN2280.98500 BTN
100 BGN4561.97000 BTN
250 BGN11404.92500 BTN
500 BGN22809.85000 BTN
1000 BGN45619.70000 BTN
2000 BGN91239.40000 BTN
5000 BGN228098.50000 BTN
10000 BGN456197.00000 BTN