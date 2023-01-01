10 نغولتروم بوتاني إلى ليف بلغاري

تحويل BTN إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

10 btn
0.22 bgn

1.00000 BTN = 0.02192 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:31 UTC
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BTN إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.0787589.27741.465211.666920.9540518.407
1GBP1.1691811.26125104.3811.713091.948931.1154621.5211
1USD0.9270.792864182.761.358251.545240.884417.0633
1INR0.0112010.009580280.012083110.01641190.01867130.01068630.206178

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / لياف بلغاري
1 BTN0.02192 BGN
5 BTN0.10961 BGN
10 BTN0.21923 BGN
20 BTN0.43845 BGN
50 BTN1.09614 BGN
100 BTN2.19227 BGN
250 BTN5.48067 BGN
500 BTN10.96135 BGN
1000 BTN21.92270 BGN
2000 BTN43.84540 BGN
5000 BTN109.61350 BGN
10000 BTN219.22700 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / نغولتروم بوتاني
1 BGN45.61470 BTN
5 BGN228.07350 BTN
10 BGN456.14700 BTN
20 BGN912.29400 BTN
50 BGN2280.73500 BTN
100 BGN4561.47000 BTN
250 BGN11403.67500 BTN
500 BGN22807.35000 BTN
1000 BGN45614.70000 BTN
2000 BGN91229.40000 BTN
5000 BGN228073.50000 BTN
10000 BGN456147.00000 BTN