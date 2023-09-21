الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليف بلغاري

تحويل CZK إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
799.59 bgn

1.00000 CZK = 0.07996 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:59 UTC
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CZK إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065788.59461.438111.663340.966818.2226
1GBP1.154611.2304102.2871.660361.92041.1162721.0389
1USD0.938350.812744183.13281.349451.560790.907217.0992
1INR0.01128740.009776450.012028910.01623250.01877470.01091270.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / لياف بلغاري
1 CZK0.07996 BGN
5 CZK0.39980 BGN
10 CZK0.79959 BGN
20 CZK1.59918 BGN
50 CZK3.99796 BGN
100 CZK7.99591 BGN
250 CZK19.98978 BGN
500 CZK39.97955 BGN
1000 CZK79.95910 BGN
2000 CZK159.91820 BGN
5000 CZK399.79550 BGN
10000 CZK799.59100 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BGN12.50640 CZK
5 BGN62.53200 CZK
10 BGN125.06400 CZK
20 BGN250.12800 CZK
50 BGN625.32000 CZK
100 BGN1250.64000 CZK
250 BGN3126.60000 CZK
500 BGN6253.20000 CZK
1000 BGN12506.40000 CZK
2000 BGN25012.80000 CZK
5000 BGN62532.00000 CZK
10000 BGN125064.00000 CZK