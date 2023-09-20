دولار أسترالي إلى ليف بلغاري

تحويل AUD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٬١٨٢٫١٦ bgn

1.00000 AUD = 1.18216 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:54 UTC
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AUD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.0650588.31931.435421.654580.957918.2078
1GBP1.1575411.2329102.2381.661641.915331.1088121.0773
1USD0.938950.811096182.9251.347751.553520.8994517.0957
1INR0.01132260.009781080.012059110.01625260.0187340.01084650.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / لياف بلغاري
1 AUD1.18216 BGN
5 AUD5.91080 BGN
10 AUD11.82160 BGN
20 AUD23.64320 BGN
50 AUD59.10800 BGN
100 AUD118.21600 BGN
250 AUD295.54000 BGN
500 AUD591.08000 BGN
1000 AUD1182.16000 BGN
2000 AUD2364.32000 BGN
5000 AUD5910.80000 BGN
10000 AUD11821.60000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار أسترالي
1 BGN0.84591 AUD
5 BGN4.22957 AUD
10 BGN8.45913 AUD
20 BGN16.91826 AUD
50 BGN42.29565 AUD
100 BGN84.59130 AUD
250 BGN211.47825 AUD
500 BGN422.95650 AUD
1000 BGN845.91300 AUD
2000 BGN1691.82600 AUD
5000 BGN4229.56500 AUD
10000 BGN8459.13000 AUD