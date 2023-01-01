روبية إندونيسية إلى ليف بلغاري

تحويل IDR إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
119.21 bgn

1.00000 IDR = 0.00012 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:38 UTC
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IDR إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.06788.69071.439011.661090.963218.3167
1GBP1.1522111.2294102.191.658031.913911.1098121.1045
1USD0.93720.813405183.12161.348651.556780.9026517.1665
1INR0.01127510.009785720.012030610.0162250.0187290.01085940.206523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / لياف بلغاري
1 IDR0.00012 BGN
5 IDR0.00060 BGN
10 IDR0.00119 BGN
20 IDR0.00238 BGN
50 IDR0.00596 BGN
100 IDR0.01192 BGN
250 IDR0.02980 BGN
500 IDR0.05960 BGN
1000 IDR0.11921 BGN
2000 IDR0.23841 BGN
5000 IDR0.59603 BGN
10000 IDR1.19207 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الروبية الإندونيسية
1 BGN8388.80000 IDR
5 BGN41944.00000 IDR
10 BGN83888.00000 IDR
20 BGN167776.00000 IDR
50 BGN419440.00000 IDR
100 BGN838880.00000 IDR
250 BGN2097200.00000 IDR
500 BGN4194400.00000 IDR
1000 BGN8388800.00000 IDR
2000 BGN16777600.00000 IDR
5000 BGN41944000.00000 IDR
10000 BGN83888000.00000 IDR