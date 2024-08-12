10 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليف بلغاري

تحويل CZK إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

10 czk
0.78 bgn

Kč1.000 CZK = лв0.07765 BGN

Mid-market exchange rate at 20:11
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CZK إلى BGN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.274.30791.75536.6760.946
1 USD0.91510.7831,370.663.9483.9433.5520.865
1 GBP1.1681.27711,750.265.031107.18742.8451.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / لياف بلغاري
1 CZK٠٫٠٧٧٦٥ BGN
5 CZK٠٫٣٨٨٢٦ BGN
10 CZK٠٫٧٧٦٥١ BGN
20 CZK١٫٥٥٣٠٣ BGN
50 CZK٣٫٨٨٢٥٧ BGN
100 CZK٧٫٧٦٥١٣ BGN
250 CZK١٩٫٤١٢٨٣ BGN
500 CZK٣٨٫٨٢٥٦٥ BGN
1000 CZK٧٧٫٦٥١٣٠ BGN
2000 CZK١٥٥٫٣٠٢٦٠ BGN
5000 CZK٣٨٨٫٢٥٦٥٠ BGN
10000 CZK٧٧٦٫٥١٣٠٠ BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BGN١٢٫٨٧٨١٠ CZK
5 BGN٦٤٫٣٩٠٥٠ CZK
10 BGN١٢٨٫٧٨١٠٠ CZK
20 BGN٢٥٧٫٥٦٢٠٠ CZK
50 BGN٦٤٣٫٩٠٥٠٠ CZK
100 BGN١٬٢٨٧٫٨١٠٠٠ CZK
250 BGN٣٬٢١٩٫٥٢٥٠٠ CZK
500 BGN٦٬٤٣٩٫٠٥٠٠٠ CZK
1000 BGN١٢٬٨٧٨٫١٠٠٠٠ CZK
2000 BGN٢٥٬٧٥٦٫٢٠٠٠٠ CZK
5000 BGN٦٤٬٣٩٠٫٥٠٠٠٠ CZK
10000 BGN١٢٨٬٧٨١٫٠٠٠٠٠ CZK