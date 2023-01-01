دولار أسترالي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل AUD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٣٬٤٨٦٫١٠ btn

1.00000 AUD = 53.48610 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:54 UTC
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AUD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.0650588.31931.435421.654580.957918.2078
1GBP1.1575411.2329102.2381.661641.915331.1088121.0773
1USD0.938950.811096182.9251.347751.553520.8994517.0957
1INR0.01132260.009781080.012059110.01625260.0187340.01084650.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / نغولتروم بوتاني
1 AUD53.48610 BTN
5 AUD267.43050 BTN
10 AUD534.86100 BTN
20 AUD1069.72200 BTN
50 AUD2674.30500 BTN
100 AUD5348.61000 BTN
250 AUD13371.52500 BTN
500 AUD26743.05000 BTN
1000 AUD53486.10000 BTN
2000 AUD106972.20000 BTN
5000 AUD267430.50000 BTN
10000 AUD534861.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار أسترالي
1 BTN0.01870 AUD
5 BTN0.09348 AUD
10 BTN0.18697 AUD
20 BTN0.37393 AUD
50 BTN0.93483 AUD
100 BTN1.86965 AUD
250 BTN4.67413 AUD
500 BTN9.34825 AUD
1000 BTN18.69650 AUD
2000 BTN37.39300 AUD
5000 BTN93.48250 AUD
10000 BTN186.96500 AUD