دولار أسترالي إلى نغولتروم بوتاني
تحويل AUD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى نغولتروم بوتاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / نغولتروم بوتاني
|1 AUD
|53.48610 BTN
|5 AUD
|267.43050 BTN
|10 AUD
|534.86100 BTN
|20 AUD
|1069.72200 BTN
|50 AUD
|2674.30500 BTN
|100 AUD
|5348.61000 BTN
|250 AUD
|13371.52500 BTN
|500 AUD
|26743.05000 BTN
|1000 AUD
|53486.10000 BTN
|2000 AUD
|106972.20000 BTN
|5000 AUD
|267430.50000 BTN
|10000 AUD
|534861.00000 BTN