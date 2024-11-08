Австралийские доллары в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте AUD в BTN по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = Nu.55,47 BTN

Среднерыночный курс в 19:13
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AUD к BTN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BTN
1 AUD в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий56,752457,9590
Низкий55,157355,1115
В среднем55,865656,3683
Изменение-1.50%0.55%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AUD к BTN

За последние 30 дней максимальный курс AUD к BTN составил 56,7524, а минимальный — 55,1573. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 55,8656. Изменение курса AUD к BTN в процентном соотношении составило -1.50.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к BTN составил 57,9590, а минимальный — 55,1115. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 56,3683. Изменение курса AUD к BTN в процентном соотношении составило 0.55.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AUD к BTN

Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3940,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9311,2052,167197,1431,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38111,798163,561,4911,423

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Бутанский нгултрум
1 AUD55,46860 BTN
5 AUD277,34300 BTN
10 AUD554,68600 BTN
20 AUD1 109,37200 BTN
50 AUD2 773,43000 BTN
100 AUD5 546,86000 BTN
250 AUD13 867,15000 BTN
500 AUD27 734,30000 BTN
1000 AUD55 468,60000 BTN
2000 AUD110 937,20000 BTN
5000 AUD277 343,00000 BTN
10000 AUD554 686,00000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Австралийский доллар
1 BTN0,01803 AUD
5 BTN0,09014 AUD
10 BTN0,18028 AUD
20 BTN0,36056 AUD
50 BTN0,90141 AUD
100 BTN1,80282 AUD
250 BTN4,50705 AUD
500 BTN9,01410 AUD
1000 BTN18,02820 AUD
2000 BTN36,05640 AUD
5000 BTN90,14100 AUD
10000 BTN180,28200 AUD